Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak!

Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak!

Spor Haberleri

Serbest stil 125 kilo yarı final maçında İranlı rakibine yenilen milli güreşçi Taha Akgül, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finale çıkamadı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.

Milli güreşçi, oyunlarda yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu ve Köhn açıklaması! İki oyuncu veda mı ediyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu ve Köhn açıklaması! İki oyuncu veda mı ediyor? - SporKerem Aktürkoğlu ve Köhn ayrılacak mı?Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, kariyerine İstanbul'da devam edecek - SporBerat Özdemir'in yeni adresi İstanbul olduGalatasaray’da sürpriz gelişme! Zaha transfer olacağı için Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı - SporGalatasaray'da sürpriz Zaha gelişmesi! Veda ediyorŞenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu - SporTrabzon ziyareti sosyal medyada gündem olduSüper Lig'de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler - SporAçılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşıyorBarcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı - SporDani Olmo imzaladı! Serbest kalma maddesi 500 milyon euro
Sonraki Haber Yükleniyor...