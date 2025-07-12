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Süper Lig'e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul&#039;da
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Başakşehir, Bundesliga 2'nin gol kralı Davie Selke ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gol yollarını güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Başakşehir, flaş bir transfere imza attı. Almanya temsilcisi Hamburg'un golcü ismi Davie Selke, İstanbul ekibinin kadrosuna katıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki pivot santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

LİGİNDE GOL KRALI OLDU

Geçen sezon Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) kaydettiği 22 golle en skorer oyuncu ünvanının sahibi olan Selke, sergilediği performansla Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde önemli rol oynadı.

BAŞAKŞEHİR'İN 6'NCI TRANSFERİ

Alman oyuncu, Başakşehir'in birinci transfer ve tescil döneminde renklerine bağladığı 6'ncı isim oldu.

İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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