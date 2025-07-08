Sürpriz Çin-Almanya gerilimi! Askeri uçağımızı lazerle "vurdular"

Almanya, AB'nin Aspides Operasyonu sırasında Çin donanmasına ait bir gemiden lazerle hedef alınan Alman askeri uçağı nedeniyle Çin’in Berlin Büyükelçisini Dışişleri’ne çağırdı. Olayın, personel güvenliğini ve çok uluslu operasyonun işleyişini tehlikeye attığı gerekçesiyle diplomatik girişim başlatıldı.

Almanya hükümeti, Avrupa Birliği’nin 2024’te başlattığı deniz güvenliği operasyonu Aspides kapsamında görev yapan bir Alman askeri uçağının Çin donanmasına ait bir gemiden lazerle hedef alınmasının ardından, Çin’in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo’yu Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

DİPLOMATİK KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

Alman diplomatik kaynaklar, "Çin ordusu, AB’nin Aspides Operasyonu sırasında bir Alman uçağını lazerle hedef aldı. Alman personelinin hayatını tehlikeye atmak ve operasyonu sekteye uğratmak tamamen kabul edilemez. Bu nedenle Çin Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır." açıklamasında bulundu.

La Derecha Diario haber sitesinden edinilen bilgilere göre, olay, Avrupa Birliği’nin ticari gemilerin güvenli seyrüseferini sağlamak amacıyla Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Arap Denizi gibi stratejik bölgelerde yürüttüğü Aspides Operasyonu sırasında yaşandı.

LAZERLİ SALDIRI İLE GÖZE ALINANLAR...

Alman askeri uçağına yöneltilen lazer ışınının, pilotları kör etme, yönlerini şaşırtma veya görevlerini engelleme riski taşıdığı belirtildi.

Çin savaş gemisinin, hiçbir uyarı veya temas olmaksızın lazer kullanmasının, insan hayatını ve askeri ekipmanı tehlikeye atmayı göze almak anlamına geldiği vurgulandı.

Alman yetkililer, Çin’in bu eyleminin hem personel güvenliğini tehdit ettiğini hem de çok uluslu operasyonun işleyişini tehlikeye soktuğunu, bu nedenle diplomatik girişim başlatıldığını açıkladı.