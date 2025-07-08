Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacak

490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacak
Lityum, Çin, Madencilik, Rezerv, Elektrikli Araçlar, Avustralya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

490 milyonluk lityum keşfi, araştırmacıları heyecana boğdu. Bu keşifle, küresel lityum rezervlerindeki pay yüzde 16,5’e çıkarak ülkeyi Avustralya’nın ardından ikinci sıraya taşıdı. Söz konusu rezervin yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit içerdiği tahmin ediliyor.

Çin, ülkenin orta kesiminde yer alan Hunan Eyaleti'nde toplam 490 milyon tonluk yeni lityum cevheri keşfedildiğini duyurdu.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Jijiaoshan madencilik bölgesi (Linwu İlçesi) sınırlarında bulunan yatak, altere granit tipi bir lityum rezervi olarak sınıflandırıldı.

1,31 MİLTON TON LİTYUM OKSİT İÇERİYOR

Söz konusu rezervin yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede rubidyum, tungsten ve kalay gibi diğer değerli minerallerin de bulunduğu bildirildi.

490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacak - 1. Resim

Lityum, akıllı telefon pilleri başta olmak üzere elektronik cihazlar, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan şarj edilebilir bataryaların temel bileşenlerinden biri.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Çin’in küresel lityum rezervlerindeki payı yüzde 16,5’e ulaştı. Bu oran, Çin’i dünya genelinde Avustralya’nın ardından ikinci sıraya yerleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Maaş farkları ne zaman verilecek? 14 günlük emekli maaş farkının yatacağı tarih merak konusu olduManisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’yi AB ile tehdit etmeye kalktılar! "Son çare Brüksel" - DünyaTürkiye’yi AB ile tehdit etmeye kalktılar!Askeri tesis için yüz milyonlar akıtılmış! Binlerin katliamı bu destekle geldi - DünyaAskeri tesis için yüz milyonlar akıtılmış!Yanardağ patlaması bölgede krize yol açtı! Uçuşlar iptal edildi, nefes almak bile güç... - DünyaYanardağ patlaması bölgede krize yol açtı!Çin ve Rusya dünyayı sarsacak nükleer planı açıkladı! - DünyaABD’yi şoke edecek plan masada!Ermenistan’da Mecliste tekmeli yumruklu kavga! Dokunulmazlık krizi büyüyor - DünyaErmenistan’da Mecliste tekmeli yumruklu kavga!İspanya, Madleen gemisi saldırısı nedeniyle Netanyahu hakkında savaş suçları soruşturması başlattı - Dünyaİspanya Madleen için Netanyahu'ya dava açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...