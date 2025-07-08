490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacak

490 milyonluk lityum keşfi, araştırmacıları heyecana boğdu. Bu keşifle, küresel lityum rezervlerindeki pay yüzde 16,5’e çıkarak ülkeyi Avustralya’nın ardından ikinci sıraya taşıdı. Söz konusu rezervin yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit içerdiği tahmin ediliyor.

Çin, ülkenin orta kesiminde yer alan Hunan Eyaleti'nde toplam 490 milyon tonluk yeni lityum cevheri keşfedildiğini duyurdu.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Jijiaoshan madencilik bölgesi (Linwu İlçesi) sınırlarında bulunan yatak, altere granit tipi bir lityum rezervi olarak sınıflandırıldı.

1,31 MİLTON TON LİTYUM OKSİT İÇERİYOR

Söz konusu rezervin yaklaşık 1,31 milyon ton lityum oksit içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede rubidyum, tungsten ve kalay gibi diğer değerli minerallerin de bulunduğu bildirildi.

Lityum, akıllı telefon pilleri başta olmak üzere elektronik cihazlar, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinde kullanılan şarj edilebilir bataryaların temel bileşenlerinden biri.

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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Çin’in küresel lityum rezervlerindeki payı yüzde 16,5’e ulaştı. Bu oran, Çin’i dünya genelinde Avustralya’nın ardından ikinci sıraya yerleştiriyor.