3 ay önce imza atmıştı! 3 maçta görevden alındı: Bu karar kolay alınmadı

Bayer Leverkusen'den geçtiğimiz mayıs ayında yapılan açıklamada, Erik ten Hag ile ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. Bundesliga'ya kötü başlangıcın faturası Erik ten Hag'a kesildi.

3 MAÇTA BİR GALİBİYET

Almanya Kupası Birinci Tur mücadelesinde Sonnenhof Grobaspach'ı 4-0 yenen Bayer Leverkusen, ligin ilk haftasında evinde Hoffenheim'a 3-1 yenilmiş, geçtiğimiz cumartesi günü 10 kişi kalan Werder Bremen karşısında 3-1'lik üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

"KİMSE BUNU İSTEMİYORDU"

Olumsuz sonuçların ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildi. Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, "Bu karar kolay alınmadı. Kimse bunu istemiyordu. Ancak son birkaç hafta, bu kadroyla yeni ve başarılı bir takım kurmanın mümkün olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.