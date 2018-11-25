Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada rakip yarı alanı sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı topu arka direkte Onur kafayla altıpas çizgisinin hemen gerisindeki arkadaşı Manu'nun önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Manu, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

32. dakikada Tunay'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üstünde iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarı gitti.

37. dakikada Latovlevici'nin sağ çaprazda ceza sahası çizgisini hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen topu kaleci Fatih son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

39. dakikada Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

45+2. dakikada Tunay'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Manu'nun vuruşunda çizgi üzerinde Umut, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanatta Saivet'in ara pasına hareketlenen Umut Nayir'ın ceza sahası içerisinde dar açıdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-2

73. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan kesme ortasında penaltı noktası yakınlarında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

75. dakikada Aytaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Chedjou'nun kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında oluşan karambolde çizgi üzerinde kalan topu Akhisarspor savunması güçlükle uzaklaştırdı.

85. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmada Caner'in uzaklaştırdığı topa Latovlevici'nin ceza sahası dışından bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

87. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Onur'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Güray'ın vuruşunda Bursaspor kaptanı Ertuğrul son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.

90+4.dakikada Bursaspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Chedjou'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Fatih, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ramazan'ın ceza sahası içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic (Caner dk. 74), Lopes, Kadir (Serginho dk. 70), Sissoko, Güray, Josue, Aykut (Regattin dk. 87 ?), Onur, Barbosa, Manu

Yedekler: Lukac, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Ali Kaan, Göksu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Cengiz Umut, Badji, Aytaç, Burak (Umut Nayir dk. 27), Saivet (Ramazan dk. 90+2 ?), Latovlevici, Tunay (Yusuf dk. 89 ?)

Yedekler: Muhammed, Vergini, Furkan, Onur, Ramazan, Çağatay, Ali, Atanasov

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Manu (dk. 8), Onur (dk. 39) (Akhisarspor), Umut Nayir (dk. 45+2 ve 65), Latovlevici (dk. 85), Ramazan (dk. 90+4) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Latovlevici, Ertuğrul (Bursaspor)