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Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken birçok isim yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım&#039;ın yönetim kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken birçok isim yer aldı
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Genel Kurul, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Mahmut Nedim Uslu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu gibi isimler dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran'da gerçekleşecek. Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Yıldırım listesinde şu isimler yer alıyor:

"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın"

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken birçok isim yer aldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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