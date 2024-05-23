Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken birçok isim yer aldı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 18:36 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 18:46 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Listede Mahmut Nedim Uslu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu gibi isimler dikkat çekti.