Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda 10 kişi kalan rakibini Rybalka ve Douglas'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı beyazlılar puanını 21'e çıkarırken, Göztepe 18 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol kanattan Gouffran'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan çeldi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla buluşan Emre, ceza sahasına girdikten sonra Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Var' sisteminden pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Kadu ikinci sarıdan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Rybalka'nın yerden şutu ağlara gitti. 1-0

71. dakikada Rybalka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir'in rakibinden kurtulduktan sonra çektiği şutu kaleci Beto kornere gönderdi.

80. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içerisinde Douglas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xxx (Medjani dk. 82 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka xxx, Torje xx (Papp dk. 68 x) Emre xx, Muhammet Demir xx (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Mert Hakan, Erdoğan, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Göztepe: Beto xx, Gassama x, (Yasin dk. 76 x), Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Borges x (Poko dk. 81 ?) Castro xx, Tayfur xx, Gouffran x (Halil dk. 81 ?), Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Rybalka (dk. 60 pen.), Douglas (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Kadu (dk. 58) (Göztepe)

Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Titi, Castro (Göztepe)