Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını patlattı! Herkes teknik direktör beklerken sağ gösterip sol vurdu, Salih Özcan...

Samsunspor karşılaşması sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışları sürerken ilk transfer bombasının eli kulağında. Herkes siyah-beyazlılardan teknik direktör bombası beklerken, onlar Salih Özcan bombasını patlatmak için kolları sıvadı.

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamdaflaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Salih Özcan, Beşiktaş'a çok yakın.

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

Öte yandan Alman basınından Derwesten de, Özcan'ın Beşiktaş'a yakın olduğunu yazmıştı. Beşiktaş'ı devre arasında da transferi gündeme gelen Salih Özcan için Borussia Dortmund'da satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi.