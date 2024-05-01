Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi ortalık alev aldı! Icardi mi Dzeko mu derken Rey Manaj gümbür gümbür

Düzenleyen: Songül Soysal 1 Mayıs 2024 16:51 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 16:52 - Güncelleme:

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Süper Lig'de bir yanda Galatasaray ile Fenerbahçe kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gol krallığı yarışı sürüyor. Edin Dzeko ile Mauro Icardi'nin kapıştığı yarışta zirve el değiştirirken, Sivassporlu Rey Manaj gümbür gümbür geliyor.