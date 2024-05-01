Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi ortalık alev aldı! Icardi mi Dzeko mu derken Rey Manaj gümbür gümbür
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Süper Lig'de bir yanda Galatasaray ile Fenerbahçe kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gol krallığı yarışı sürüyor. Edin Dzeko ile Mauro Icardi'nin kapıştığı yarışta zirve el değiştirirken, Sivassporlu Rey Manaj gümbür gümbür geliyor.
Süper Lig'de golcülerin yarışı sürüyor. Lig'de 93 puanla zirvede bulunan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi 21 golle, 34.hafta itibariyle Edin Dzeko'yu geçti. Ancak attığı gollerle dikkat çeken bir isim daha var.
REY MANAJ SİVASSPOR'UN AVRUPA UMUDUNU DİRİ TUTUYOR
Son dönemde gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkat çeken hatta Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Sivassporlu Rey Manaj, 18 gole ulaştı.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilecek bir sıralamada 2023-2024 sezonunu bitirmeye çalışan kırmızı-beyazlı ekibin golcüsü Manaj, forma giydiği son 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırdı.