Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, dün İstanbul Beyoğlu’nda bordo-mavili bir grup taraftarın Gs Store’a yaptığı saldırı hakkında konuştu. Bu tip şiddet olaylarını asla kabullenmelerinin söz konusu olamayacağını belirten Ömer Sağıroğlu, "Bu olay Trabzonspor kulübü ve camiasının kamuoyunda sahip olduğu güvene gölge düşürmektir. Bu tarz saldırılar kulübümüzün ilkeleriyle ve kültürüyle örtüşmediğini ve Trabzonspor duruşuyla bağdaşmadığını belirtmek isteriz. Her ne olursa olsun, ister tahrik ister başka bir şey Trabzonspor sevgisinde ortaklaştığımız insanların, taraftarlık bilinci ve sorumluluklarından uzaklaşarak bu tip hadiselere karışmış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Bu olayı asla tasvip etmediğimiz gibi yaşananlardan dolayı Galatasaray Kulübü ve camiasından özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PUAN KAYBINDA HAKEMLERİN ETKİSİ OLDU"

Ömer Sağıroğlu, Beşiktaş karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını belirterek, bunda hakem yönetiminin etkisinin olduğunu belirtti. Müsabaka içerisinde bir çok pozisyonun görmezden gelindiğini belirten Sağıroğlu, “Adriano’nun yaptığı faul sonrasında Vahid Amiri’nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner’in Abdülkadir’e faulü sonrasında ise oyuncumuzun yüzünde açılma oldu. Soyunma odasında müdahale edildi. Sosa ve Toure’nin çekilecek MR sonrasında durumları netleşecek" diye konuştu.