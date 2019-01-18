Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor’a konuk olan Beşiktaş, deplasmanda Dorukhan, Gökhan Gönül ve Larin’in golleriyle 3-1 galip gelirken, siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş de kariyerindeki 300. Süper Lig galibiyetine imza atmış oldu. Teknik direktörlük macerasına 1988-89 sezonunda Trabzonspor’da başlayan ve bugüne kadar İstanbulspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile 563 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, bugün alınan 3-1’lik galibiyetle Süper Lig’deki 300. galibiyetine uzandı. Süper Lig’de en çok galibiyet alan teknik adam unvanına sahip olan Şenol Güneş’i, 380 maçta 277 galibiyet alan Fatih Terim takip ediyor. 477 maçta 209 galibiyet alan Aykut Kocaman ise bu anlamda 3. sırada.
Şenol Güneş’in 300. galibiyeti
18.01.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanındaki 3-1’lik galibiyetle başlarken, Teknik Direktör Şenol Güneş de antrenörlük kariyerinde Süper Lig’deki 300. galibiyetini aldı.
Etiketler : Şenol Güneş,
598999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598999.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe - Galatasaray
1/27/2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1