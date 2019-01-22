Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi. Bellerin, ligde cumartesi günü Chelsea'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Açıklamada, Henrikh Mkhitaryan'ın bu hafta antrenmanlara başlamasının beklendiği belirtilirken, Rob Holding ve Danny Welbeck'in rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.