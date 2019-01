Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Lefter Küçükandonyadis sezonu 18. hafta müsabakasında deplasmanda oynadığımız Bursaspor karşılamasında, futbol takımımızın maruz kaldığı, direkt olarak maç sonucuna etki eden yanlış hakem kararları tüm kamuoyunun malumudur. Bu sezon başından itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak hakemler ve hakem hataları konusundaki duruşumuz çok net ve açıktır. Hakem hatalarını belli sınırlar içerisinde futbolun olağan akışında doğal karşılamakla birlikte, bu tip olağan hatalara karşı, rakiplerimizden bir açıklama gelmediği takdirde, herhangi bir söylemde bulunmadık. Başkanvekilimiz Semih Özsoy’un maç sonrasında yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi Türk futbolunun geleceği açısından da maç sonralarında sıcağı sıcağına hakemler ve kararları hakkında pozisyonları iyice analiz etmeden yorumlarda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Ancak dün oynanan müsabakada yaşanan hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, ortaya birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo çıkmaktadır:



1) Karşılaşmanın 11. dakikasında, Fenerbahçemizin kullandığı korner atışında, top oyuna girdikten sonra Martin Skrtel’in gözleri önünde çekilerek düşürülmesi sonrası, penaltı kararı vermek yerine, korneri tekrarlatan Cüneyt Çakır bu kararıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir.



2) Bugüne kadar ülkemiz ve dünya futbolunda yönettiği maçlarda, oyuncuları sakatlayabilecek sertlikteki pozisyonlara sıfır tolerans tanımasıyla ve bu pozisyonlara gösterdiği kırmızı kartlarla tanınan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 29. dakikasında ise Mehmet Ekici’ye yapılan gözleri önündeki sakatlamaya yönelik faule sarı kart göstermekle yetinmiştir.



3) Karşılaşmanın 89. dakikasında ise, o ana kadar verdiği kararlar ve takdir hakları ile kafalarda soru işareti oluşturmuş Cüneyt Çakır, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, en net futbol kurallarını bile göz ardı ederek düdük çalabilecek dirayet ve kararlılıkta olabileceğini tüm kamuoyuna ilan etmiştir.

Rakibimizin attığı golden önce, oyuncumuz Valbuena’ya yapılan faul ve ofsayt pozisyonları için VAR hakemi tarafından uyarılarak pozisyonları izlemeye davet edilen Cüneyt Çakır, sıcağı sıcağına değil, büyük bir soğukkanlılık ile her 2 pozisyonu da inceleyerek, ve hatta yardımcı hakemini de VAR’a davet edip istişare ederek, her 2 pozisyon için de devam kararı vermiştir” denildi.





VALBUENA’YA YAPILAN FAUL

Açıklama şöyle devam etti:

“Valbuena’ya yapılan çok net müdahaleyi ve faulü, defalarca izlemesine rağmen görmek istemeyen Cüneyt Çakır, ofsayt pozisyonunda da yardımcı hakemiyle beraber, rakip oyuncunun Volkan Demirel’in görüş açısını kısıtlayarak hamle şansını düşürdüğünü ve hareketiyle Volkan Demirel’i şaşırttığını görmezden gelmiştir. Aynı yardımcı hakemlerin, birkaç hafta önce yayıncı kuruluşta gerçekleşen eğitici bir programda, dün akşamki pozisyonun hemen hemen aynısı bir pozisyon için ofsayt kararı değerlendirmesi yapmış olmaları ise; sadece Cüneyt Çakır’ın değil, yardımcı hakemlerinin de onunla birlikte Fenerbahçe maçı yönettiklerinde en net futbol kurallarını bile açıkça yok sayarak düdük çalabilecek zihniyet ve kararlılıkta olduklarının kanıtıdır. Futbol A takımımız sezon başından bu yana istediğimiz olumlu futbolu sahaya yansıtamamaktadır. Dün akşam da maçın ikinci yarısında rakibimiz karşısında takımımız olumlu bir performans sergileyememiştir. Bu duruma karşı yönetim kurulumuz gereken çalışmaları yürütmektedir ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalar da yapılacaktır.

Ancak bu durum, iyi niyetli ve masum olduğuna kimsenin bizleri inandıramayacağı, futbol oyun kuralları dışında göz göre göre gerçekleşen hakem hatalarına karşı susacağımız anlamına gelmemektedir. Söz konusu camiamız ve hakları olduğunda gözümüzü karartıp gereken her mücadelenin içerisinde sonuna kadar var gücümüzle yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Dün akşam gerçekleşen kabul edilemez hakem hataları sonrasında, TFF ve MHK’nın ilgili kararları alan hakemlere vereceği notları merakla beklemekte ve takip etmekteyiz. Teknolojik altyapının geliştiği ve yatırımların arttığı bir dönemde, VAR sistemi ile pozisyonların soğukkanlı şekilde defalarca izlenme imkanına rağmen yapılan hatalar, ligin gelecek haftaları açısından tarafımızca endişe ile karşılanmaktadır. Adil rekabet koşullarını arttırmak amacıyla uygulanan VAR sisteminin, hataların önüne geçmesi beklenirken, hataların halen birçok maçta devam ediyor olması Türk futbolu ve tüm takımlarımız adına son derece düşündürücüdür. Bu noktada, TFF ve MHK’dan, Türk futbolundaki tüm takımlarla ilgili, hakemlerin kafalarındaki soru işaretleri ve ön yargıları bitirmesini ve bu yönde ivedilikle çalışmalar gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Bu çalışmaların ardından, takımlarımızla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini bitiremeyen ve gördüklerini çalmaktan imtina eden hakemlerimize de gerekli yaptırımların artık mutlaka uygulanması gerektiğini belirtir, saygılarımızı sunarız."