Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tecrübeli hoca, sohbet toplantısında Quaresma ve Tolgay'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.



Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Quaresma yüzde 90 gitti. Tolgay anlaşması olmuş. Şener ve Alper'i tercih ederim ama oyuncuların kulüpleri ile anlaşmaları var. Vida ise kaldı. Şu anda alacağımız oyuncuyu doğru bulmuyorum.



Fenerbahçe ve Galatasaray kaç para veriyor oyunculara? Ben o parayı verebilsem önce kendi takımımdaki oyuncuları tutardım.



"Ljajic beklentimin altında"



Adem Ljajic şu an beklediğimin altında. Adem’den çok şey bekliyorum. Burak hem oyuna katkı sağlayacak hem de gol atacak.



Quaresma kalsa acaba benim bakış açım nasıl olur bilemiyorum. Şu anda bir şey diyemem. İpler kopma noktasında.



"Beşiktaş'tan bana resmi teklif gelmedi"



Yönetim benimle sözleşme uzatmayı düşünebilir. Resmi bir şey gelmediği için 'evet' veya 'hayır' demedim. Oturup henüz detayları konuşmadık.



Çok fazla oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Bu doğru bir şey değil. 5-10 sene kalması lazım başarılı takım ve hocanın. Ama bizde 10 gün sonra ne olacağının garantisi yok.



Ben burada mutluyum. Her şey güzel. Benim Beşiktaş’tan sonra çalışabileceğim en iyi yer ise milli takım olur.