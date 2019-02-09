Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Eğer siyasilerimiz, KARDEMİR ve Belediye Başkanımız bize sahip çıkacaksa görevimize davam edeceğiz. Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideceğiz." açıklamasında bulundu.

Yüksel, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, takımın, bulunduğu durumdan kurtulması konusunda yalnız bırakıldığını, ne Vali'nin, ne Belediye Başkanı'nın ne de kentin siyasilerinin takım yöneticilerine randevu verdiğini ileri sürdü.

Takımın düzelmesi için sponsor bulmaları gerektiğini anlatan Yüksel, yerel seçimlerde takıma kim sahip çıkacaksa o belediye başkan adayına destek vereceklerini ifade etti.

Yüksel, takımın artık ligde kalmasının zor olduğunu kaydederek, bundan sonra 2. Lig planları yapacaklarını ancak personel çıkartmak zorunda kalacaklarını aktardı.

Futbolun dışında başka branşlarının da bulunduğunu belirten ve kulübün aylık giderleri hakkında bilgiler veren Yüksel, "Biz artık finans konusunda zorlanıyoruz. Eğer siyasilerimiz, KARDEMİR ve Belediye Başkanımız bize sahip çıkacaksa görevimize davam edeceğiz. Sahip çıkmayacaklarsa kayyuma gideceğiz. 'Artık onlar istediği şekilde yönetsin, parayı da onlar bulsun, versin' düşüncesindeyiz." diye konuştu.

"10 lirayı çok mu gördüler?"

Ekonomik nedenlerden dolayı Süper Lig'den çektikleri bedensel engelli basketbol takımını başka bir kulübe devredeceklerini belirten Yüksel, şöyle devam etti:

"Bir yardım kampanyası başlatmıştık mesaj sistemiyle. 231 mesaj atılmış. Karabükspor'un ne kadar sevildiği belli oluyor. Atanlara teşekkür ederiz. Basına, vekillere, belediye başkanına sormak lazım. Karabükspor'u seviyorlarsa 10 lirayı çok mu gördüler? Mesaj atıp atmadıklarını ben de halk da merak ediyor. Bize şu ana kadar kimse sahip çıkmadı, çıkmıyor."

"Bu kulüp batarsa birçok kişi işsiz kalacak"

Başka kentlerde şehrin takımlarına belediyelerin sahip çıktığını, aynı şeyi kendi belediyelerinden de beklediklerini dile getiren Yüksel, "Bu kulüp batarsa birçok kişi işsiz kalacak. Bunun vebalini kim çekecek. Halk ve esnafımız sessiz kalıyor. Bir şeyler yapmaları lazım. Birçok ihtiyacımız karşılanabilir. Kulübü helal parayla döndürüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yüksel, kulüple ilgili Savcılık'ta olan bazı dosyaların, kulüp kapanırsa düşeceği düşüncesinde olanların bulunduğunu savunarak, "Bu kulübü batırmamak için yargıdaki dosyalar ve davaların açılması için arkasında olacağız. Kulüp kapandığı zaman bu dosyalar da unutulacak. Çalan varsa ortaya çıkmayacak." ifadelerini kullandı.