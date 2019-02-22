Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan Zenit’in bu başarısı Rus gazetelerinde de geniş yer buldu.

Sport Wekend Gazetesi, manşetten okuyucuları ile paylaştığı haberinde Zenit’in İstanbul’daki maçtan sonra evinde kazanabileceğinin kuşku uyandırdığını ancak Rus ekibinin 3 golle bir üst tura çıktığını ifade etti. Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak’ın takımı kısa sürede güçlendirdiğinin belirtildiği haberde takıma yeni dahil olan oyuncuların uyumlarının olumlu yönde olduğu ve yükselen bir grafik çizdikleri kaydedildi. Gazete ayrıca Zenit’in durumunun sadece Fenerbahçe’yi turda geçmek için yeterli olduğunu yazdı.

Sovetskiy Sport Gazetesi, haberinde Zenit’in stada gelirken taraftarlar tarafından meşaleler ile karşılanmasının fotoğrafını kullandı. 50 binin üzerinde seyirci desteği aldığının vurgulandığı haberde Rus temsilcisinin bu sayede 3 gol atarak tur atladığı ifade edildi. Zenitli oyuncu Azmoun’un attığı gollerle bir üst tura çıkıldığının bahsedildiği haberde ilk maçın aksine evlerinde Fenerbahçe’yi yenmek için futbolcuların birbirlerine söz verdiğini ve iyi oynayıp galibiyetin geldiği ifade edildi.

Sport-Ekspress Gazetesi ise mücadelede 2 gol kaydeden Azmoun’un gol sevinç fotoğrafını kullanarak Fenerbaçe’yi 3-1’lik skorla yendiklerini ve yeni rakiplerinin çekilecek kura ile belli olacağını ifade etti. Sergey Semak’ın takımının hücumda daha bütüncül olduğunun vurgulandığı haberde İstanbul’daki hayal kırıklığı yaşandığı belirtildi. Zenit’in İstanbul’daki maçta etkisiz oyun sergilemesine karşın aradan geçen zamanda teoride yapılan yenilikler ile mükemmel bir oyun çıkarıldığı kaydedildi. Zenit’in hak ederek bir galibiyet aldığının ifade edildiği haberde Fenerbahçe’nin ikinci yarı biraz daha sert oyun sergilediği ancak Zenit’in sarı-lacivertli takımdan daha iyi olduğu ve bu sayede tur atladıkları belirtildi.