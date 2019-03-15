Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler

Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Muhammed Şengezer (Bursaspor)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma

Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Zeki Çelik (LOSC Lille)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (Sassuolo)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Ozan Kabak (Stuttgart)

Orta saha

Deniz Türüç (Kayserispor)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta Vigo)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

EMRE İLE BURAK EN SON 6 EKİM 2017’DE MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna uzun bir aradan sonra Emre Bölozoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü çağırdı. Emre ile Burak en sonra 6 Ekim 2017’de oynanan İzlanda maçında kadrodaydı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile Moldova oynayacağı maçların kadroları belli oldu. Millilerin yeni teknik patronu Şenol Güneş, 3 deneyimli ismi uzun bir aradan sonra takıma davet etti. Güneş Başakşehir’in deneyimli ismi Emre Belözoğlu ile Beşiktaş’ın formda golcüsü Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül’ü ay-yıldızlı takıma çağırdı.

ŞENOL GÜNEŞ 7 İSMİ İLK KEZ ÇAĞIRDI

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroya dahil ettiği 7 isim ilk kez milli heyecan yaşayacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile siyah-beyazlıların genç isimleri Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Emre Kılınç, Efecan Karaca, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer'i de kadroya dahil etti. Söz konusu isimler, Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ay-yıldızlı formayı ilk kez giymiş olacak.