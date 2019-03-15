Süper Lig’de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi.
Fenerbahçe-Sivasspor maçını 32 bin 403 seyirci takip etti
15.03.2019 - 22:44 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.
Etiketler : Fenerbahçe,
610677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/610677.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
17
6
2
40
12
28
57
2
Galatasaray
25
14
7
4
52
25
27
49
3
Beşiktaş
25
12
8
5
50
34
16
44
4
Trabzonspor
25
11
7
7
44
36
8
40
5
Konyaspor
25
8
11
6
32
28
4
35
6
Malatyaspor
25
9
7
9
34
32
2
34
7
Sivasspor
25
9
7
9
37
37
0
34
8
Alanyaspor
25
10
4
11
28
30
-2
34
9
Kayserispor
25
8
8
9
23
33
-10
32
10
Antalyaspor
25
9
5
11
26
41
-15
32
11
Çaykur Rizespor
25
7
10
8
35
33
2
31
12
Kasımpaşa
25
9
4
12
41
46
-5
31
13
Ankaragücü
25
9
4
12
26
38
-12
31
14
Fenerbahçe
25
6
10
9
30
36
-6
28
15
Bursaspor
25
5
13
7
22
28
-6
28
16
Göztepe
25
8
3
14
26
33
-7
27
17
Erzurum BB
25
4
10
11
26
34
-8
22
18
Akhisar Bld.Spor
25
5
6
14
25
41
-16
21
26. Hafta Maçları
15.3.2019
Fenerbahçe - Sivasspor
16.3.2019
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
16.3.2019
Akhisarspor - Kasımpaşa
16.3.2019
Antalyaspor - Alanyaspor
16.3.2019
Beşiktaş - Göztepe
17.3.2019
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
17.3.2019
Yeni Malatyaspor - Mke Ankaragücü
17.3.2019
Bursaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
25
15
6
4
40
23
17
51
2
Gençlerbirliği
25
16
3
6
38
22
16
51
3
Osmanlıspor
25
15
3
7
34
15
19
48
4
Ümraniye
25
13
6
6
32
21
11
45
5
Hatayspor
25
12
8
5
36
17
19
44
6
Gazişehir Gaziantep
25
12
6
7
42
21
21
42
7
Altınordu
25
11
9
5
33
18
15
42
8
Adana Demirspor
25
11
5
9
33
30
3
38
9
Boluspor
25
10
5
10
29
27
2
35
10
Balıkesirspor
25
10
5
10
26
29
-3
35
11
Altay
25
9
7
9
33
27
6
34
12
Adanaspor
25
7
9
9
30
30
0
30
13
İstanbulspor
25
5
11
9
29
35
-6
26
14
Giresunspor
25
6
8
11
25
32
-7
26
15
Afjet Afyonspor
25
6
7
12
32
39
-7
25
16
Eskişehirspor
25
6
7
12
26
46
-20
25
17
Elazığspor
25
5
5
15
28
43
-15
20
18
Karabükspor
25
0
2
23
8
79
-71
-1