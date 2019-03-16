Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazla anlam taşıyordu Sivasspor mücadelesi. Başakşehir yenilgisini unutturmak, millî araya moralli girmek, taraftarın gönlünü almak ve ateş hattından uzaklaşmak için önemliydi kazanmak. Zira sarı-lacivertliler sezon başından beri aradıkları takım ruhunu hala bulamamıştı. Sivas'ın disiplinli, planlı ve bütünlük içeren oyununa Fenerbahçeli oyuncular anlık, bireysel performanslarla karşılık vermeye çalışınca ortaya kimsenin adını koyamadığı bir garabet çıktı. Cuma akşamı olmasına rağmen tribünlere koşan 30 binden fazla taraftar canı gönülden takımlarını desteklerken bırakın bir gol görmeyi, heyecan verici bir pozisyona bile hasret kaldı. Aksine Harun, Sadık ve Hasan Ali'nin inanılmaz top kayıpları tansiyonu yükseltti. Buna rağmen Sivas'ın da hücum hattında çoğalamaması ilk yarının sessiz sedasız bitmesine neden oldu.

Kâbustan uyandı

Anlaşılan iki hoca da takımlarından memnundu ki ikinci devre aynı 11'ler sahadaydı. Sakatlıktan yeni dönen Mehmet Topal'ın 53'te yeniden sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Mehmet Ekici de sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi yapamazken, savunma hatalarına Skrtel'in de katılması Sivasspor'u cesaretlendirdi. Fenerbahçe ilk ciddi tehlikesini 56'da yaşatırken karambolde Ayew topu ağlara yollayamadı. Sonrasında ise tribünlerin baskı beklentisini başaran Fenerbahçe değil Sivasspor oldu. 61'de Douglas'ın sert şutunda bedenini siper eden Sadık 73'te inanılmaz bir hata yaptı. Topu kapan Ndinga'nın sol kanada verdiği pası ceza yayına Emre çevirdi, Özer plaseledi: 1-0. Kadıköy'de tam protesto sesleri yükseliyordu ki; santradan ceza sahasına doldurulan topu Moses indirdi, Soldado tamamladı: 1-1. 80'de Moses'a gol vizesi vermeyen Tolgahan, 86'da uzak köşeye açılan topu Mehmet Ekici'nin iğne deliğinden geçirmesine engel olamadı: 2-1.

SADIK ÇİFTPINAR: Önemli olan kazanmak

F.Bahçe'ye transfer olduğundan bu yana takımın en hırslı oyuncularından biri olan Sadık Çiftpınar, oyundan çok kazanılan 3 puanın önemli olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu takımın puan sıralamasındaki yeri ile ilgili, "Hiç olmamamız gereken yerdeyiz, herkes bunun farkında" dedi.

BU SEZON BİR İLK OLDU

Bu sezon stresli günler geçiren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ilk devre gol atamadığı maçları kazanamamıştı. Beşiktaş ve Başakşehir'le berabere kalan Fenerbahçe, A.Gücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Sivasspor mücadelesinin de ilk 45 dakikalık dilimi golsüz sona erdi ama ikinci yarı sevinen Kanarya oldu.

NİJERYALI YILDIZ KEYİFLİ

Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili silahı Victor Moses, Sivasspor karşısında herkesin elinden geleni ortaya koyduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız performansını da beğendiğini belirtirken, "Fiziksel durumumu daha yukarı çıkarmak istediğimi söylemiştim, şu anda ritmimi bulduğum bir dönemdeyim" dedi.

ORTALAR DA KARAVANA

Kadıköy'deki maçlara genelde çok baskılı başlayan Fenerbahçe dün bu görüntüsünden uzaktı. Maça tutuk başlayan ve Sivasspor'dan ciddi baskı yiyen sarı-lacivertliler ilk yarıda ilk isabetli şutu 32'de Soldado ile buldu. 45 dakikalık dilimde 6 şutta 2 isabet sağlanırken 11 ortada da 2 defa hedef bulundu.