Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin 19. dakikasında Ramil Sheydaev'in golüyle öne geçen Azerbeycan, 44. dakikada Barisic'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Hırvatistan, Azerbeycan kalesinde kurduğu baskıdan 79. dakikada Kramaric ile sonuç aldı ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarad başka gol olmadı ve Hırvatistan, Azerbeycan'ı 2-1 mağlup ederek ilk maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, 90 dakika sahada kaldı