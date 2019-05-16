Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecek. Seçim öncesi ilk aday netleşti. TFF 3. Lig kulüp başkanları ile iftarda bir araya gelen Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Nihat Özdemir, burada yaptığı konuşmada TFF Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.