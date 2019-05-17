Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Matematiksel olarak Spor Toto Süper Lig'de kalmayı ligin bitimine 2 hafta kala garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor’da artık gündem transfer oldu.

Sarı-Kırmızılı takımda 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 12 oyuncudan 8’si yabancı, 4 oyuncu ise Türk. İşte sözleşmesi biten futbolcular; Asamoah Gyan, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana Bıyık, Oleksandr Kucher, Silvestre Varela, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Mert Özyıldırım, Muammer Zülfikar Yıldırım, Şamil Çinaz ve Umut Bulut.