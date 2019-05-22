Süper Lig’de 34. haftada cuma ve cumartesi günü oynanacak 5 müsabakanın hakemleri MHK tarafından açıklandı. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek. 
İşte Süper Lig’de 34.hafta cuma ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler: 


24 Mayıs Cuma 
18.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Bahattin Şimşek 
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Mete Kalkavan 
21.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük 
21.00 Ç.Rizespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

25 Mayıs Cumartesi 
19.00 A. Konyaspor - Akhisarspor: Ali Şansalan 