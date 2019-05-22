Süper Lig’de 34. haftada cuma ve cumartesi günü oynanacak 5 müsabakanın hakemleri MHK tarafından açıklandı. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte Süper Lig’de 34.hafta cuma ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler:
24 Mayıs Cuma
18.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
21.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
21.00 Ç.Rizespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Mayıs Cumartesi
19.00 A. Konyaspor - Akhisarspor: Ali Şansalan