Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 34. haftada cuma ve cumartesi günü oynanacak 5 müsabakanın hakemleri MHK tarafından açıklandı. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte Süper Lig’de 34.hafta cuma ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler:



24 Mayıs Cuma

18.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

21.00 Ç.Rizespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Mayıs Cumartesi

19.00 A. Konyaspor - Akhisarspor: Ali Şansalan