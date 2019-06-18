Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Moldova ile CSR Orhei Stadyumu'nda oynadığı ikinci hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmadan önce düzenlenen törende Moldova ve Türkiye heyetleri arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı. Milliler, Moldova ile 14 Haziran Cuma günü oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanmıştı.