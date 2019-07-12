Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da bahar havası yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun forma ve kombine satışlarını yükseltmek için geldiği Trabzon’da taraftarlar mağazalara akın etti. İki gündür tezgahın arkasına geçip satış yapan Ağaoğlu hem taraftarın hem de takımın desteğinden oldukça memnun. Teknik direktör Ünal Karaman, dünkü idman sonrası oyuncularını alıp Akyazı Stadı’nda forma ve kombine satışı yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu’na desteğe gitti. Bu beklenmedik sürpriz karşısında hayli şaşıran ve sevinen Ağaoğlu, camianın kenetlenmesinin en büyük başarıların göstergesi olduğunu söylerken “Biz bize omuz omuzayız. Her şey çok mükemmel. Trabzonspor’un vermesi gereken geleceği görüyoruz” dedi.

MİKEL'E 150 FORMA

“Bunca yılımı galiba farklı yerlerde yaşamışım. Aslında ben tezgâh arkasında ya da kasiyer olmalıymışım” diyerek herkesi güldüren Ağaoğlu Nijerya Millî Takımı ile Afrika Kupası’nda olan takımın yeni transferi John Obi Mikel’e de telefonla satış yaptı. Görüntülü telefon görüşmesinde Mikel’e “Kaç forma alırsın diye” soran Ağaoğlu “Önce 50 tane yazıyorum” dedi, sonra rakamı yükseltip 150’ye çıkardı. “Böyle bir başkanı yalnız bırakmayız” diyen teknik direktör Ünal Karaman 661, futbolcular ise kaptan Jose Sosa’nın teşvikiyle 2 bin adet forma aldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde bordo-mavililer iki günde toplamda 30 bin forma ve 15 bin kombine kart sattı.

İDDİAYI KAYBETTİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, takım oyuncularının iki binden fazla forma almayacağını ileri sürdü. Kulüp medya birimi ise futbolculara 2.661 forma satıldığını duyurunca “İddiaya şike karıştı. Biliyorsunuz hayatımız şikecilerle mücadeleyle geçti” diyerek espri yaptı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde yarışacak olan Trabzonspor’u, üçüncü ön eleme turunda zorlu rakipler bekliyor. Bordo-mavililer, Avrupa’daki ilk maçını 8 Ağustos Perşembe günü yapacak. Muhtemel rakipler arasında Feyenoord, Braga, AEK, Standart Liege, Legia Varşova, Rijeka ve Midtjylland bulunuyor.

İZİNLER BİTTİ

Trabzonspor’da izinli olan Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı bordo-mavili takımın kampına katıldı. Oyuncular dün teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde yapılan idmanda yer aldı. Kuvvet çalışması yapan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Nwakaeme’yi güreşte yendi.

CEZA ALMAMAK İÇİN

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Arjantinli stoper Gaston Campi’yi bekliyor. Trabzonspor’da oynamak için kulübü Estudiantes’e rest çeken Campi, herhangi bir cezayla karşılaşmamak için iki gün aranın ardından dün tek başına çalıştı. Campi’nin kiralık olarak Trabzonspor’a geleceği öğrenildi.