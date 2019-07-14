Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferin en sessiz takımı olan Beşiktaş, kulübün yaptığı anlaşmayla atağa kalkacak. Önceki gün finansal borçlarını yapılandırmasıyla ilgili Bankalar Birliği ile varılan anlaşma çerçevesinde 290 milyon lira sıcak para elde eden Beşiktaş, ekstra olarak sponsorluktan gelen 6 milyon avro ile uzun süredir yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları aşmış oldu. Yönetim ilk iş olarak futbolcuların bekleyen taksitleri ile personelin alacaklarını ödedi ve sıra transfere geldi. Geçen sezon Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd’un kulübü Guimares’e 10 Temmuz’da ilk transfer taksitinin ödenmesi konusunda söz verilmişti. Bankalar Birliği anlaşmasının birkaç gün gecikmesi üzerine ertelenen transferin önünde hiçbir engel kalmadı.

Kolodziejczak listede

Siyah-beyazlılar kısa süre içinde 1 milyon avroluk ödemeyi yaparak bu sezonki ilk takviyesini gerçekleştirmiş olacak. Ardından stoper ve sağ kanat transferleri gelecek. Yönetim stoper için Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Bu transferde aksilik yaşanırsa geçen sezon Saint-Etienne’de kiralık olarak forma giyen Fransız stoper Timothee Kolodziejczak ile Leicester City’de oynayan millî futbolcu Çağlar Söyüncü yedekte bekletiliyor. Yönetimin sağ kanat için ilk hedefi ise Lens’i takasta kullanarak Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü renklerine bağlamak. Türüç’ün alternatifi ise Andres Lioi. Arjantinli oyuncunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Türüç transferi gerçekleşmezse rota Lioi’ye çevrilecek.

YAPILAN HATA YÖNETİMİ ÇOK KIZDIRDI

Beşiktaş’ın yeni sezon formalarının kulüpten önce Adidas’ın internet sitesinde yer alması büyük krize yol açtı. Özellikle kulübün pazarlama departmanı bu duruma çok tepkili. Hem siteden yapılan siparişler iptal edildi hem de taraftarlar kulübü topa tuttu. Yönetim, maddi zararın giderilmesi için hukuki süreç başlattı.

HOŞ GELDİN ATIBA

Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdüren Beşiktaş, bir günlük aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. İdmana izinden dönen Atiba Hutchinson da katıldı. Çalışmada izinli olan Gary Medel ve Ricardo Quaresma’nın yanı sıra özel programına devam eden Burak Yılmaz yer almadı.

ŞİİR GİBİ STOPER

Beşiktaş bir süredir temasta olduğu Vitor Hugo ile prensipte anlaştı. Abdullah Avcı da, geriden oyun kurma konusundaki yetenekleriyle göze batan Brezilyalıyı çok istiyor. Yönetim Hugo’yu yıllık 1,8 milyon avroya ikna etti. Fiorentina ile bonservis bedeli pazarlığında da sona gelindi. İtalyan ekibinin isteği ile yönetimin teklifi arasında büyük bir farkın bulunmadığı öğrenildi.