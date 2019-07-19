Daha önce kulüpte yöneticilik yapan Gömülü’nün, idari işler ve teknik heyet ile yönetimin arasındaki koordinasyonun sağlanmasında görev alacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçmiş dönemlerde kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Mehmet Gömülü, Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar sonrası kulübümüzde İdari Menajerlik görevine getirilmiştir. İdari menajerimiz Mehmet Gömülü’yü tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.”
Yeni Malatyaspor'da idari menajerliğe Mehmet Gömülü getirildi
19.07.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor'da idari menajerlik görevine Mehmet Gömülü’nün getirildiği açıklandı.
Daha önce kulüpte yöneticilik yapan Gömülü’nün, idari işler ve teknik heyet ile yönetimin arasındaki koordinasyonun sağlanmasında görev alacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçmiş dönemlerde kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Mehmet Gömülü, Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar sonrası kulübümüzde İdari Menajerlik görevine getirilmiştir. İdari menajerimiz Mehmet Gömülü’yü tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.”
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor,idari menajer,Mehmet Gömülü,
638101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638101.aspx
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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0
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0
4
Beşiktaş
0
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0
0
0
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
7
Galatasaray
0
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0
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8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
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9
Gençlerbirliği
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0
0
0
10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
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0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
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0
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0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
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0
0
0
15
Sivasspor
0
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0
0
0
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0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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18
Başakşehir
0
0
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0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
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Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
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18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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0
0
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8
Boluspor
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0
0
0
0
0
9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
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0
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0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
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0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0