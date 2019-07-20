Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi. Can Bartu Tesislerinde oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertlilerin gollerini yeni transferi Vedat Muriç 45+2 ve 51. dakikalarda attı. Fenerbahçe kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle maça başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Abdülcebrail'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Alper Topuk meşin yuvarlağı Vedat Muriç'e yolladı. Kosovalı golcü de yaptığı vuruşla sarı-lacivertlileri formayla ilk defa fileleri havalandırdı: 1-0.

Rota Avusturya

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali, Ozan, Max Kruse, Moses, Garry, Emre Belözoğlu, Batuhan ve Allahyar görev aldı. Tolgay Arslan 50. dakikada kaptığı topu, Vedat Muriç'le buluşturdu. Yıldız oyuncu sert vurarak takımının ve kendisini ikinci golünü kaydetti: 2-0. Kalan sürede ise başka gol olmadı. Yarın kamp çalışmaları doğrultusunda Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hazırlık maçında pazartesi günü Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak.

Nice 19 Temmuzlara

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’ hakkında bir mesaj yayımladı. Koç “Beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum. Bu kulüp taraftarının desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir güce sahiptir” dedi.

SEVILLA BEKLİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal’ın savunmanın göbeğinde Skrtel ile Kjaer’i yeniden buluşturma hayali gerçek olabilir. İspanyol basını Sevilla’nın Danimarkalı oyuncuyu elden çıkarmak istediğini yazarken, Fenerbahçe’nin yapacağı kiralama teklifini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

BALLI AÇIKLADI

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni forma lansmanında transfer müjdesi verdi. Başkan Ali Koç gecede iki üç takviye yapılacağını söylerken Kruse’nin paylaştığı videoda Volkan Ballı’nın “Yeni biri geliyor. 6 numara” sözleri dikkati çekti. Bu ismin Luiz Gustavo olduğu iddia edildi.

AVRUPA'DAN MEN YOK

UEFA, Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı. Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımların uygulanmasına karar verilirken sarı-lacivertlilere Avrupa'dan men cezası kesilmedi. Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki muhtemel UEFA gelirlerinden 2 milyon avronun kesileceği belirtildi.