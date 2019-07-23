Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Gençlerbirliği’nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı
23.07.2019 - 11:54 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.
Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlerbirliği,Zargo Toure,Bolu kampı,
638990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638990.aspx
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Fenerbahçe
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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Trabzonspor
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Yukatel Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
0
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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