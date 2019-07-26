Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ile denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam TSİ 19.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, kondisyon çalıştı
26.07.2019 - 14:18 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ile denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,kondisyon,çalışma,
639726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639726.aspx
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Adana Demirspor
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Akhisar Bld.Spor
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