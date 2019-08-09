Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 22.00’ de Beşiktaş Park Stadyumunda Liverpool ve Chelsea takımları arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finalinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Alınan trafik ve güvenlik önlemlerinin bildirildiği yazılı açıklama şöyle:

"14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 22.00’ de Beşiktaş Park Stadyumunda Liverpool ve Chelsea takımları arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ile ilgili alınacak tedbirler;

Müsabaka öncesi; 04-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi tek şerit kapatılacak, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamaları yapılacaktır. UEFA Başkanı ve yönetimi, Liverpool ve Chelsea takım kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevrelerinde, ilimizdeki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır. Liverpool ve Chelsea takım kafilelerinin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikalleri sağlanacaktır. Liverpool ve Chelsea takım taraftarlarının geldikleri havalimanlarında ve taraftarların toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli tedbirler alınacaktır. 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirler alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

Müsabaka esnasında; Müsabaka gününden bir gün önce Beşiktaş Park Stadı, Liverpool takım taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea takım kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır.

UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea takım kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Beşiktaş Park Stadına intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır.

Müsabaka sonrası; Müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına intikalleri sağlanacaktır. Müsabakanın sonunda yenilen takım ve galip gelen takım kafilelerinin konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanına eskort eşliğinde intikalleri sağlanacaktır.

Kapanacak yollar; 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’dan 15 Ağustos 2019 Perşembe günü Müsabaka Güvenlik Amiri tarafından bildirilecek zamana kadar Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu Bölgesinde İnönü Caddesinin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü.

Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi,

Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü olarak, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesinin kesiştiği yerden itibaren trafiğe kapatılacak.

Diğer Hususlar;

UEFA Süper Kupası etkinliği boyunca Beşiktaş Park Stadyumu içerisinde kurulacak "Kriz Masası” aracılığıyla olumsuz durumlara müdahale edilecektir. UEFA Süper Kupası kapsamında ilimize getirilecek olan "Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Süper Kupası’nın” İstanbul Havalimanında sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır.

Müsabaka günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Beşiktaş Park Stadı ve çevresinde gerekli polis görevlendirilmesi yapılacaktır.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce; Türk takımları, Liverpool ve Chelsea takım taraftarlarının "sosyal medya analizi” üzerinden gerekli takip yapılacaktır.

Bütün oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandığı güzergahlarda Acil Müdahale Timi görev yapmaya başlamıştır. Alınan tedbirlere karadan; Özel Harekat, Terörle Mücadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden; deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopteri tarafından destek verilecektir. "