U17 Milli Takımı 25-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna'da katılacağı Viktor Bannikov Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00'de, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Açıklanan aday kadroda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir, Litvanya, Slovakya ve Belarus maçlarından nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.
Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi
10.08.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yıldız oyuncusu Emre Demir, U17 Milli Takım kampına davet edildi.
U17 Milli Takımı 25-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna'da katılacağı Viktor Bannikov Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00'de, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Emre Demir,U17,
643015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643015.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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A.
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Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
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0
5
Denizlispor
0
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0
0
0
0
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6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
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0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
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0
0
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
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0
0
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0
8
Boluspor
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0
0
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0
0
9
Bursaspor
0
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0
0
0
0
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0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
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0
0
0
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0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
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0
0
0
16
Osmanlıspor
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0
0
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0
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0
17
Ümraniye
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0
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0
0
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0
0
18
İstanbulspor
0
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0
0
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0
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