Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş, gelecek yıllarda transferde milyon avroları saçmayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı genç oyuncularla kulübün geleceğini kurtarmanın planlarını yapıyor. Göreve başlar başlamaz bu yönde atılımlar yapan tecrübeli teknik adam ilk iş olarak Fulya’daki altyapı tesislerini Ümraniye’ye taşımıştı. Altyapı personelinin de sayısını artıran Avcı, gençlerin başına getirilen Yasin Sülün’le de Ümraniye’de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. A Takım’da uygulanan bütün ilmî tekniklerin altyapıda da kullanılmasını sağlayan Abdullah Avcı’nın amacı, takımı ağırlıklı şekilde genç oyunculardan kurulu olmasını sağlamak. Kulübün transferde milyon avroları saçmasını engelleyecek bu proje sayesinde Beşiktaş gelecekte hem sahada hem de ekonomik manada kuvvetli olacak.



> Beş isim öne çıktı

Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçında da bu projenin çok faydalı olacağının sinyalleri verildi. Avcı, Yunan ekibi karşısında yaşları 17- 20 arasında değişen on bir isim sahaya sürdü. Bu oyunculardan beşi ise yakın zamanda takıma damga vuracak gibi gözüküyor. Muhayer Oktay (20) on numara pozisyonundaki üretkenliği ile şimdiden Âdem Ljajic’i zorlayacak gibi. Erdem Seçgin (19) topa hakimiyeti ve oyun görüşüyle, ön libero Kartal Kayra Yılmaz (19) kesiciliği ve topu oyuna hızlı sokmasıyla, sağ bek Kerem Kalafat (18) tükenmek bilmeyen enerjisi ve hücuma katkısıyla, stoper Erdoğan Kaya (18) yerinde müdahaleleri ve düzgün ayağıyla Beşiktaş’ın ve Avcı’nın gelecekteki kozları olacağını gösterdi.



KARIUS OLMAYINCA

Kaleye İranlı aday Alireza

Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle bir buçuk ay sahalardan uzak kalacak Karius’un yerine kaleci alınmasını istemişti. Yönetim, İran’ın Persepolis takımında forma giyen Alireza Safar Beiranvand’ı gündemine aldı. İran Millî Takımı’nda görev yapan Beiranvand için 2 milyon avroluk teklif gündemde.



Gencim güzelim

Beşiktaş’ın genç oyuncuları, Yunan ekibi Panathinaikos’u ilk 45 dakikalık bölümde âdeta sahadan silerek hocaları Abdullah Avcı’nın gözüne girmeyi başardılar.



RENNES GÜLDÜRDÜ

Vida’ya komik teklif

- Siyah-beyazlıların stoperi Domagoj Vida, Fransa’nın Rennes kulübünün kendisine yaptığı teklifi yetersiz buldu. Beşiktaş’tan senede 3 milyon avro kazanan Hırvat futbolcuya Rennes’in 1,8 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Vida’nın Beşiktaş’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



BREZİLYA’DAN...

Forvete Borja iddiası

- Brezilya basınında çıkan haberlerde Palmeiras’ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja için Beşiktaş devrede. Yirmi altı yaşındaki golcünün Avrupa’da forma giymek istediği ve Beşiktaş’a sıcak bakacağı ifade edilirken siyah-beyazlıların kiralama teklifi yapacağı belirtildi.