Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki oyuncunun bir çok teklif aldığını belirten gazeteler, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti.

BETİS, BOLOGNA, MARSİLYA VE DC UNİTED DA İSTİYOR

Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United'ın da istediği İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon 300 bin eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Daniel Sturridge, geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR'U REDDETMİŞTİ

Uzun süre Sturridge'nin peşinden koşan Trabzonspor, yıldız oyuncunun Trabzon'da yaşamak istememesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

(TRT Spor)