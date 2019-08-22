Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Ozornwafor'u KAP'a bildirdi
22.08.2019 - 00:20 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un kiralık transferi konusunda İspanya'nın Almeria takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray,Ozornwafor,Almeira,kulüp,transfer,
645358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645358.aspx
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Galatasaray
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Beşiktaş
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Başakşehir
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1
2
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2
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3
1
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3
Adana Demirspor
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