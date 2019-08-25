Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Geçen sezonun hüzünlü iki takımının buluşmasıydı Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşması. Turuncu-lacivertliler tarihinde ilk kez bu kadar yaklaştığı şampiyonluğu elinden kaçırmış, sarı-lacivertliler ise tarihinin en kötü sezonunu yaşamıştı. Hem Başakşehir hem Fenerbahçe yeni döneme önemli değişikliklerle girmişti. Hocasını değiştiren, kaptanını Fenerbahçe'ye gönderen Başakşehir, sezona Malatya şokuyla başlarken, kadrosunu neredeyse sil baştan yenileyen sarı-lacivertliler ise Gazişehir şovuyla liderliği kapmıştı. En önemli silahları İrfan ve Mahmut'tan yoksundu ev sahibi, konuk takımda ise Hasan Ali, Isla ve Moses gibi ilk 11 oyuncuları sakattı. Yine de keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma bekliyordu futbolseverler. Oyun kalitesi olmasa da mücadelesi yüksek bir maç izledik.



> Uzatmada devirdi

Pas ve presten mahrum Gazişehir karşısında istediği her şeyi rahatça yapan Fenerbahçe, orta sahadaki Emre-Ozan ikilisinin bozulması, Tolga'nın beklentiye cevap verememesiyle ezberini unuttu. Elia'nın erken sakatlığı da Başakşehir'in planlarını aksattı. 3'te Visca sağ çaprazdan kullandığı frikikte direk kaleyi düşünürken, Altay son anda topu kornere tokatladı. 16'da ise Deniz'in ortasında Muriç içine Güiza kaçmışçasına bir vuruş yapınca inanılmaz bir fırsat direkten döndü. 31'de Deniz'in şutu direği yalayarak auta çıktı. 32'de ise Mert'in inanılmaz pasında Jailson'u geçen Crivelli, Altay'ın tecrübesizliğini golle cezalandırdı: 1-0. 43'te Muriç'in gol sevinci, VAR'dan gelen ofsayta takıldı. 52'de Visca'nın sol çaprazdan vuruşu Altay'ın şaşkın bakışlarını geçti ama direkten döndü. Genç kaleci 60'ta Mossoro'ya gol vizesi vermezken, 77'de tabela eşitlendi. Tolga'nın ortasını ağlara yollayan Muriç'ti: 1-1. 90+3’te Ferdi’nin ortasında Dirar sarı-lacivertli taraftarları sevince boğdu: 1-2.



Nabil Dirar’ın 90+3’te gelen golü Fenerbahçe yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertliler üç puanın sevinciyle saha içine daldı.



JAILSON: ÖNEMLİ GALİBİYET

Golde hatayı ben yaptım!

F.Bahçe'de dün de stoper oynayan Jailson, "Çok önemli bir galibiyetti. Yediğimiz golde hata yaptığımı kabul ediyorum. Geçen sene artık geride kaldı. Bu seneye odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, bizim tabelanın en üstünde olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



YENİ STOPER ZANKA:

Kötü oynadık ama savaştık

Sarı-lacivertli takımın tandem oyuncusu Mathias Zanka, "Kötü oynadık ama Sanırım Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. İyi olmadığımız zamanlarda da galip gelmemiz gerekiyor. Çok iyi savaştık. Taraftarımızı sevindirmek istiyorduk, bunu da başardık" sözlerini kullandı.



MURİÇ: TRABZON'U YENECEĞİZ

Üçte üç yapmalıyız!

İki haftada iki gol atan Vedat Muriç, "Zor galibiyet oldu ama zor galibiyetler daha güzel oluyor. Mutluyuz, şimdi Trabzonspor maçı var. O maçı da kazanarak araya 3'te 3 ile güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" derken, "İçeride harika bir arkadaşlık var. Bunu sonuna kadar taşıyacağız ve hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan oyuncunun eşi Edibe Muriç'in maç sonrası instagramdan "Onu çiğ etle besledim" paylaşımı ilgi gördü.



1 : Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

12 : Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı 12. maçta 3. yenilgisini aldı.



DIRAR: EKSTRA SEVİNÇLİYİM

Hocam bana inanıyor

Geçen haftadan sonra dün de golünü atan maçın ardından, "Gol attığım için çok mutluyum. Özellikle galibiyet golü olduğu için ekstra sevinçliyim. İnanmaya ve kazanmaya devam ediyoruz" derken sol bek mevkii için, "Ben takım oyuncusu olmaya gayret ediyorum. Hocama güveniyorum, hocam da bana güveniyor. İhtiyaç olduğu zaman her yerde oynamaya çalışıyorum ve yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.



OKAN HOCA GERGİN

Buruk'a sarı kart

Maçın hakemi Halil Umut Meler, dördüncü hakeme yaptığı itirazlar sebebiyle Okan Buruk'a 87. dakikada sarı kart gösterdi. Buruk, turuncu-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpiakos ile oynadığı maçın sonunda da kırmızı kart görmüştü.



PUAN ALAMADI

Nerede eski şehir?

Başakşehir, Fenerbahçe'ye uzatmada yediği golle 2-1 yenildi ve Süper Lig'in 2. haftası sonunda da puanla tanışamadı. Ligin ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden turuncu-lacivertli takım, Fenerbahçe'ye de mağlup olmaktan kurtulamadı.



GOLDE ZORLANIYORUZ

Mossoro: Uyanmalıyız

∂ Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Marco Mossoro, "Ne yazıkki girdiğimiz gol pozisyonlarını gole çeviremiyoruz, bu bahane değil ama artık uyanmamız gerekiyor. Daha çok çalışıp önümüzdeki deplasman maçında bu sıkıntıyı çözmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.