İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol attı.
Ligin ilk maçında Alanyaspor karşısında gol atamayan Umut Bulut, ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü ve ligin 3.haftasındaki Galatasaray maçında gol atmayı başardı.
Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Umut Bulut, Antalyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.
Umut Bulut gollerine devam ediyor
01.09.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut 3 haftada 2 gol attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : umut bulut,gol,devam,
647612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647612.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
8
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
9
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
10
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
11
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
12
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
13
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe 0 - 0 Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
12
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5