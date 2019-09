Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni transferi Falcao ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

RADAMEL FALCAO: ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERMİŞİM

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, imzayı attıktan sonra başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera da hazır bulunurken, 4 isim kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Allah utandırmasın diyorum. Falcao gibi dünya çapında çok değerli bir karakter ve oyuncunun Galatasaray'a katılmasından dolayı çok mutluyum. Bana gelen bilgiye göre havaalanında Falcao'yu 20-30 bin civarı taraftarımızın karşıladığı söyleniyor. Bu seyirciyi siz belirli bir çıkar karşılığında ya da belirli bir siyasi veya ticari güdüyle oraya asla sürükleyemezsiniz. Yaklaşık 7 saat beklediler. Bu tutku, bu sevgi Galatasaray'ı büyük yapıyor. Bu sevgi diğer Türk takımlarında da var ama bizde biraz daha fazla var sanırım. Biz bununla övünüyoruz, rakiplerimizi asla küçük görmüyoruz. Galatasaray taraftarına ben çok teşekkür ediyorum."

MUSTAFA CENGİZ: FALCAO ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

"Sevgili Falcao ile ilgili transfer süreci yaklaşık üç aydır sürüyor. Burada taraftarın bize verdiği manevi destek olmasaydı biz Falcao için bu kadar ısrarlı olamazdık. Sevgili Abdurrahim'in yaşadıklarını, bize gelen tepkileri biliyorsunuz. Biz bunlardan alınmadık, her zaman Galatasaray taraftarının bize olan pozitif bakışından etkilendik. Onlar için hizmet etmenin bir şeref olduğunu her zaman düşündük çünkü biz de taraftarız. Biz kendimize düşeni yaptık, Falcao üzerine düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, 1.5 yıllık yöneticilik yaşantımızda çok şeyler yaşadık. Çok sevinç yaşadık şükürler olsun... Çok ihanetler ve üzüntüler de gördük. Serzeniş anlamında demiyorum, ben de Abdurrahim Bey de Falcao ile müteaddit görüşmeler yaptık. Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerek sözle yaptığımız görüşmelerde Falcao'nun bir adım geriye gitmediğini gördük. Birilerine buradan az söylüyorum, İnşallah çok anlaşılır. Herkese saygı duyuyorum fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğruluk aslında olması gereken duygular. Bunlar fazlasıyla Falcao'da var. Bugün de gördük, kendisine de söyledim şahsen şok yaşadım. Falcao, havaalanında taraftarımıza üçlü çektirdi. Biz yöneticiler üçlü çekmeyi çok beceremiyoruz. Falcao'nun eşi de üçlü çektirdi, gerçekten şok yaşadım. Bu insanın Galatasaray için çalıştığını gösterir. Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır. Falcao daha ilk günden Türkiye ve Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe girmiştir. Türkiye futbol ile yatan futbol ile kalkan bir ülkedir. Falcao gibi dünya çapındaki yıldızların artık ana hedefi maddi çıkarlar değil manevi tatmindir. Bunu özellikle söylüyorum, kendisi mevcut bulunduğu durumdan maddi fedakarlıklar yaparak Galatasaray'ı tercih etmiştir. Bundan ders alanlar için övünülecek çok şey vardır. Bu Türkiye için de Türkiye'nin futbol marka değeri için de güzel bir olaydır. Türkiye'nin yayıncı kuruluşunun gelirlerine bir katkıdır, total olarak Türk futboluna katkıdır. Ben Falcao'ya tekrar en kalbi dileklerimle hoş geldin diyorum ve İnşallah başarılı bir şekilde hem Kolombiya'yı hem Güney Amerika'yı hem de Galatasaray'ı temsil edecektir."

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BEN VE AİLEM ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIK

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak şöyle konuştu:

"Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum."

"ADAM GİBİ ADAM FALCAO"

"Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum."

YUSUF GÜNAY: BÜYÜK BİR ÇABA SARF EDİLDİ

Başkan yardımcısı Yusuf Günay şöyle konuştu:

"Başkanımız Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. İnsanın hayatında bazı önemli anlar olur, bu bizim için böyle bir an. Falcao'nun transferi ilk gündeme geldiğinde Sayın Başkanımız, Abdurrahim Bey'e bu işi bitir dedi. Şu an bu sürecin sonuna geldik. O kadar mutluyuz ki, büyük bir çaba sarf edildi. Sayın Başkanımızın idealindeki bu ekip Galatasaray'a bir dünya yıldızı kazandırdı. Ben Sayın Başkanımıza, Sayın İkinci Başkanımıza bütün Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum. İyi ki Abdurrahim Bey var yoksa bu iş kolay kolay olacak bir iş değildi. Falcao transferi bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun."

FALCAO: HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK ANLARDAN BİRİYDİ BELKİ DE

Yeni transfer Radamel Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğim ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için tek gelmek istemedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de."

MUSLERA: FALCAO ÇOK DİK DURDU

Takım kaptanı Fernando Muslera ise şunları söyledi:

"Falcao'ya hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray çok önemli bir oyuncu kazandı. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda hep böyle büyük oyuncular var ve listeye bir yenisi daha eklendi. Başkanımıza, Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini. Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum. Burada en büyük teşekkürü hak eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve yöneticilerimiz... Monaco ile görüşmeleri onlar yaptı, özellikle Abdurrahim Bey'e de bir parantez açmak istiyorum. Diğer taraftan Falcao'ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum."