Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Andorra ve Moldova maçları öncesi söz A Millî futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş’te... 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi konuşan Güneş önemli mesajlar verdi. “Anadolu’da başlayan yürüyüşümüz İstanbul’da devam edecek. Herkesi kırmızı-beyaz formayla tribüne bekliyoruz” diyen Güneş “Geçireceğimiz grup maçları ve arkasından beklentimiz olan Avrupa Şampiyonası’na katılmak, önümüzdeki Dünya Kupası’na katılmayı da daha kolay hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Meyve yetiştireceğiz

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: 10 yılın takımını kuracağız. Kazanan takım görüntüsü vermek istiyoruz. Bilgi, birikim, heyecan ve kalitemiz var. İyi düşünüyoruz, iyi de işler yapacağız. Tıpkı bir bahçe gibi bakım isteyen bir durum var. Bu bakımda her zaman meyve almak değil, meyve yetişmesi için emek vereceğiz. Başarmak ve paylaşmak istiyoruz. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Karşılıklı etkileşimlerle açık ve şeffaf olacağız.

Fransa ile final!

Ortak hayallerimizi hayata geçirmek amacıyla bir umut verdiğimizi düşünüyorum, bu umudu da mutluluğa çevirmek istiyoruz. Geçmişte bazı sıkıntılar olmuştur. Hepsi geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan var... Kâğıt üzerinde Andorra, Moldova’ya göre daha zayıf bir takım. Ancak biz her ikisini de kazanmak istiyoruz. Arkasından Arnavutluk maçını alarak Fransa ile final maçı oynamak istiyoruz...

GÜNEŞ’TEN İNCİLER

> Okay’ın durumu hassas ve olmama durumu var. Büyük ihtimalle oynama ihtimali az.

> Defansta bir problemimiz görünmüyor ama sol bekte sayısal olarak sıkıntımız var.

> Millî takımda sadece millî takım oyuncusu değilsiniz, kulüplerinizde de millî oyuncularsınız.

> Lille’de Yusuf’un (Yazıcı) kırmızı görmesi bana göre hatalıydı. Hakem sürekli faul çaldı sıkıldım.

> Uğurcan çok iyi bir kaleci. Altay da geliyor. Uğurcan diğer kalecilere göre biraz daha daha önde.

> G.Saray’la ilgili niye oyuncu almadığım eleştirildi. Haklı olabilir ama yapacak bir şey yok.

> Avrupa’da yarışan kulüplerimiz en iyi oyuncuları alsınlar ve yarışsınlar buna seviniriz.

> Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray’da iki-üç Türk oyuncu olursa bizim için de ortak değer olur.

> Türk takımları, Porto ve Benfica’nın yaptığı gibi iyi oyuncuları alsınlar ve sonra satsınlar.

> Ülke futbolunun marka değeri için gelen oyuncular önemli ama bir süre sonra kötü ayrılıklar oluyor.

MURAT ERKAN: Millî takımımızı coşturacağız

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek “17 senedir TFF’ye sponsoruz. Bu inanılmaz keyif aldığımız bir şey. 2002 yılı hem bizim hem de ülke futbolu için çok özel bir yıldı. Güney Kore’den harika bir sonuçla dönmüştük. İnşallah millî takımımızı yine coşturacağız” dedi.

Yol arkadaşı Turkcell

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell ile olan ana sponsorluk anlaşmasını 2021 yılı sonuna kadar uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Bu imzayla, Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell ile 2002 yılında başlayan ve 17 yıldır kesintisiz olarak süren iş ortaklığımızda yeni bir döneme daha adım atıyoruz. Turkcell’in katacağı sinerji, Şenol Güneş hocamız ve genç kadromuzla hedeflediğimiz yeni zaferlere imza atmamız için itici güç olacaktır” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, “Millî takımlarımızı her alanda destekliyoruz. Geçen yıl Ampute Millî Takımımızın başarılarıyla gururlandık. Millî Takımımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız” ifadesini kullandı. Tarihte ilk defa TFF bir sponsor binasına giderek imza törenine katılırken, yine ilk defa bir anlaşma dijital imza ile atıldı. Törene Şenol Hoca’nın yanı sıra futbolculardan Kaptan Emre, Merih, Enes, Hakan da katıldı.

Millî forma her şeyin üzerinde

Fenerbahçe forması giyen ve cumartesi günü 39 yaşından gün alacak olan Emre Belözoğlu, Andorra karşısında forma giyerse 100’ler kulübüne girecek. Tecrübeli oyuncu “Göğsümde bu şanlı bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir duygu olmamıştır. 20 senedir A Millî Takımdayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular dışında başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım. Millî takım bizim için her şeyin üstündedir. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir millî takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder” ifadesini kullandı.