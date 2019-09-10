Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında bu akşam deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma kâğıt üzerinde kolay görünüyor ancak…

REZİL OLUYORDUK

Son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenip bugüne kadar hiçbir Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında maç kazanamamış Andorra’yı İstanbul’da ancak son dakika golüyle geçebilen ay-yıldızlılardan isteğimiz; bu defa işi uzatmamaları… Dünyaya rezil olmanın eşiğinden döndüğümüz Andorra maçından alınan dersle millîlerin işi daha sıkı tutacağına inancımız tam.

İZLANDA’DAN PUAN ALIN

H Grubu’nda Fransa, Türkiye ve İzlanda takımlarından her birinin 12 puanı bulunuyor. Ay-yıldızlıların grupta yarıştığı takımlardan İzlanda, bu akşam Elbessan Arena deplasmanında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk’un kuzey ülkesinden alacağı puan ya da puanlar Türkiye’nin gruptaki iddiasını daha da artıracak. Fransa ise bu gece puansız Andorra’yı ağırlayacak. Maçların başlama saati ise 21.45…

KİŞİNEV’E HÜCUM

Millî takımın Andorra maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Molodva maçında da ay-yıldızlıları yalnız bırakmayacak. Misafir tribünü için satışa çıkarılan biletlerin hepsinin bittiği belirtildi. Türkiye’den gidecek taraftarların yanı sıra çok sayıda gurbetçinin de maça ilgi gösterdiği ifade edildi.

ON MAÇTA SEKİZ GALİBİYET

Türkiye ile Moldova, A millî takımlar düzeyinde bugüne kadar 7’si resmî, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ay-yıldızlı takım 8 defa kazanırken iki defa berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.