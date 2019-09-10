Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liglere verilen milli arada boş durmayan Hatayspor, Osman Çalğın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı futbolcular son olarak core antrenmanı, savunma ve hücum taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, İskenderunspor'la hazırlık maçı yapacak

Ligin 4. hafta maçında 16 Eylül Pazartesi günü Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan Hatayspor, süper lig takımlarından Gazişehir Gaziantepspor'la yapılan hazırlık maçının ardından, Hatay'ın bölgesel amatör lig takımlarından 5 Temmuz İskenderunspor'la maç yapmaya hazırlanıyor. Hazırlık maçı yarın saat 16.00'da 5 Temmuz İskenderun Stadı'nda oynanacak.