Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Türkiye maçı 11'leri belli oldu

Moldova'nın ilk 11'i: Koşelev, Graur, Efros, Mudrac, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

A Milli Takımımızın Moldova 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun

Moldova Türkiye maçı hangi kanalda?

Bugün (10 Eylül Salı) TSİ 21:45'te başlayacak olan maç TRT 1'den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Grubun diğer maçlarında ise Fransa, Andorra'yı konuk ederken; İzlanda ise Arnavutluk deplasmanına gidecek. Gruptaki 3 maç da aynı saatte başlayacak.