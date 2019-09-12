Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal'da teknik adam değişimi ile beraber oyun felsefesi de gelişti... Ki bunu son maçta bariz bir şekilde gördük... Kendi oyun anlayışını takıma uygulatmaya başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, kanatları etkin hâle getirmeye çalışıyor. Bu konuda bilhassa yeni transferlere büyük iş düşüyor... Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd ve beklenilenin uzağında kalan Jeremain Lens'e ekstra sorumluluk veriliyor. Başakşehir'de de kanat bindirmelerini fazlasıyla uygulayan ve rakiplerin canını yakan Abdullah Hoca, Beşiktaş'ta da benzer düşüncede.

Bize tabela lazım

Sağlı sollu bindirmelerle sonuca gitmeyi düşünen Avcı, kanatta görev yapacak futbolculardan hem forvetleri beslemelerini hem de topsuz oyunda içeri katedip gol ve goller bulmalarını istiyor. Bir teknik adam olarak çok yönlü oyuncuları her zaman beğendiğini ifade eden Abdullah Avcı, herkesin oyunun iki yönünü de oynaması gerektiğine inanıyor. Toplu hücum toplu savunma anlayışını da benimseyen, rakamlara ve rakibin özelliklerine göre taktiklerini değiştiren Avcı, tüm oyunculardan maksimum verim almayı planlıyor. Siyah-beyazlıların hocası, Rize maçındaki oyunu Gazişehir Gaziantep maçında tabelaya yansıtmaları gerektiğini vurguluyor.