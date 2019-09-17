Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Trabzonspor’da Gençlerbirliği karşısında kaybedilen iki puanın sorumlusu olarak maçın hakemi Mete Kalkavan hedef tahtasına kondu. Başkent ekibinin attığı ikinci golden önce net faulün verilmediğini söyleyen Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mazeretlere sığınmadan söylüyorum. Rakibin golünden önce şu faulü vermeyen Kalkavan ve VAR’daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR, Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımın kaderiyle oynama hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!” ifadelerini kullandı.



> Herkes haddini bilsin

Doğan tepkisine şöyle devam etti: Tüm uyarı ve telkinlerimize rağmen TFF’nin tüm kurullarının büyük bir bölümü bir kulübün taraftarlarından oluşturulmuştur. Türk futbolunun daha dördüncü haftadan yönetilemez hale gelmesi, hakemlerin bu denli tartışılıyor olması, PFDK ve Tahkim Kurulu’nun verdiği – veremediği kararlara yükselen sesler tamamen TFF’nin ve kurullarının oluşum sürecindeki sancıların bir sonucudur. Zaman zaman bu tür bilinçli operasyonlara maruz kalan, alın teri sayısız kez masa başı kirli oyunlar ve kapalı kapılar ardındaki hesaplarla gasp edilmeye çalışılan Trabzonspor Kulübü, alışılmış tezgahlara prim vermeyecektir. Trabzonspor’un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!



Ekuban iki ay yok

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın ardından geçen hafta antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban da ameliyat edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, İtalya’da başarılı bir operasyon geçiren Ekuban’ın iki ay sonra sahalara döneceğini ifade etti.



Hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir’in ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. S. Bratislava-Beşiktaş: Kristo Tohver (Estonya), Getafe-Trabzonspor: Matej Jug (Slovenya), Roma-Medipol Başakşehir: Xavier Estrada Fernandez (İspanya).



ALTYAPIYA YARDIM ETTİ

Yusuf’a alkış

Trabzonspor’dan bu sezon başında Fransız kulübü Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerle bağını koparmış değil. Yıldız oyuncunun sessiz sedasız altyapı ekibine maddi yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Yusuf, altyapısından yetiştiği Trabzonspor’u sürekli takip ediyor.