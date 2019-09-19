Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - O büyük gün geldi çattı... Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon büyük hedeflerle giren Galatasaray, dün gece Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaştı.... Fatih Terim, Belhanda’nın yokluğunda en ideal kadroyu sahaya sürerken, sarı-kırmızılılar yine tempo yapmakta zorlandı, savunmada pozisyon hatalarını sürdürdü. Fakat bunlara rağmen Cimbom önemli fırsatlar da yakaladı. 20’de Babel’in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıkarken, Hollandalı yıldız 31’de yüzde yüzlük pozisyon yakaladı. Brugge savunmasının hatasından yararlanan Babel topu kaleciye nişanladı. İlk 45’ten gol sesi çıkmazken, Galatasaray orta sahasında tüm yük Nzonzi’ye kaldı. Lemina acemi bir görüntü çizerken, Seri de yokları oynadı.



> Teşekkürler Muslera

Maçın İlk yarısındaki görüntü ikinci yarı öncesi şu mesajı verdi: İkinci yarı her senaryoya açık... Gerçekten de öyle oldu. Gitgeller sıkça yaşanırken Muslera iki net pozisyonda kalesinde devleşti. 61’de Feghouli’nin şutu direkten dışarı çıktı. Bu arada 60’da Galatasaray teknik heyetinden şöyle bir hamle geldi: Lemina’nın yerine Emre Mor oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılar son bölümde Feghouli’nin üreticiliğinden yararlanmak ve Emre Mor ile koşu koridorlarını değerlendirmeyi hedefledi. Ancak Galatasaray net pozisyon bulmakta çok zorlandı. 82’de Nagatomo’nun ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı çıktı. Kalan bölümde iki taraf da büyük direnç gösterirken maçtan gol sesi çıkmadı: 0-0.



Fatih Terim, 30 galibiyetinin bulunduğu Avrupa kupalarında 73. maçına çıkarken beraberlik sayısını 16’ya yükseltti. G.Saray’da Sofiane Feghouli 47 pasta 45 isabet kaydederek %96’lık orana ulaştı ve sahanın en iyisi oldu.



GECENİN ADAMI MUSLERA

Önemli bir puan

Kurtarışlarıyla 1 puanda büyük paya sahip olan Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera, “Futbolcu olarak çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Kaybetmektense evimize 1 puanla dönmek önemli. Evimizde saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Sahamızda 1 kişi fazla oynuyoruz” açıklaması yaptı.



G.Saray’ı Belçika’da beş yüz kadar sarı-kırmızılı taraftar yalnız bırakmazken, tribünlerden yoğun destekte bulundu.