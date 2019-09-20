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Milli güreşçi Taha Akgül Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yendi
20.09.2019 - 12:59 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu.
Etiketler : taha akgül,Özbek rakip,Khasan Rakhimov,
651507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651507.aspx
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