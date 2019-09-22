Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan Soﬁane Feghouli’yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı. Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli’yi Malatya’ya götürmeyen Terim’in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı...

Afrika Kupası’nda şampiyon oldu

CEZAYİR Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldıran Feghouli, diğer takım arkadaşlarının aksine doğru dürüst tatil yapma şansı bulamadı. Süper Lig’de 2018-19 sezonunun bitmesinin ardından milli takım kampına katılan Feghouli, 19 Temmuz’da sona eren turnuvada 6 maçta forma giydi. Afrika Kupası’nın ardından 12 gün tatil yapabilen 29 yaşındaki futbolcu, yeterli şekilde dinlenemediği için sakatlanma riski ortaya çıktı. 28 Eylül’de Fenerbahçe ve 1 Ekim’de Paris Saint Germain (PSG) ile oynanacak maçları da dikkate alan Terim, futbolcuyu Yeni Malatya kadrosundan çıkardı.

Selçuk İnan da Malatya’da yok

FATİH Terim ayrıca, hafta içinde baba olan ve bu yüzden özel izin alan Selçuk İnan’ı da Malatya kafilesine almadı. Galatasaray Teknik Direktörü’nün Yeni Malatyaspor karşısında Feghouli’nin yerine Andone ya da Emre Mor’dan birini oynatması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcunun antrenmanlarda ortaya koyduğu performanstan memnun kalırken, şu an itibariyle Emre Mor’un ilk 11’de sahaya çıkma şansının daha yüksek olduğu bildirildi.