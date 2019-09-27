Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel'in derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izlemesi beklenmiyor.

Fenerbahçe kulübesinde yer almak için yetkiye sahip olmayan Volkan Demirel’in maçı kulübenin arkasında izleyip izlemeyeceği merak ediliyordu.

Sarı-Lacivertli takımın antrenörünün tribünde olası tepkiler nedeniyle tribünde yer almayacağı belirtiliyor.

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, bu kez Altay ve Harun'u maça hazırlamak için mesai harcıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın 20:00'da başlayacak.