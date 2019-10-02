Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zekeriya Alp başkanlığındaki MHK, Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na Suat Arslanboğa’nın profesyonel olan sözleşmesinin feshedilmesini önerdi. Ve bu da federasyon kanadından kabul gördü... Profesyonel hakem sayısı da 22’den 21’e indi.

Sebebi otoritenin sarsılması

Peki niçin böyle bir karar alındı? Sebebi Beşiktaş -Başakşehir arasında oynanan (1-1) ve Âdem Ljajic’in fiziki müdahalesine rağmen sadece sarı kartla cezalandırılması. MHK, bu konuda taviz vermedi ve Arslanboğa’yı kızağa çekti. Suat Hoca, Süper Lig’de maç yönetemeyecek ancak TFF 1. Lig’de ve VAR’da görev alabilecek. Bu arada TFF, Van-K.Maraş maçı sonrası saldırıya uğrayan hakem Alparslan Şen’in davasına da müdahil olma kararı aldı.

KURAL HATASI...

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin mağlup olduğu Alanya maçının tekrarına yönelik ve MKE Ankaragücü’nün yenildiği Fenerbahçe mücadelesine yönelik kural hatası itirazlarını reddetti.